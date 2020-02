AECI: Associazione Europea dei Consumatori Indipendenti

Siamo lieti di informarti che da oggi, tutti i Martedì e Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.30 sarà attivo presso la nostra sede A.E.C.I. di SAN SALVO sita in Via Grasceta 13, lo sportello "Amico Condominio".

Hai problemi con il tuo amministratore? Con il tuo vicino di casa? I conti non tornano? Da A.E.C.I. San Salvo sarà possibile ricevere, previo appuntamento da concordare chiamando il numero 3791485381, consulenza condominiale completamente gratuita. Sarai assistito da un team di esperti nella materia (Commercialisti – Tecnici – Avvocati), che saranno a tua disposizione per risolvere le molteplici problematiche condominiali che ti affliggono.

Una consulenza del tutto gratuita volta a migliorare la vita condominiale.

Non esitare a contattare il numero 3791485381, fissa il tuo appuntamento e risolvi i tuoi problemi.

A.E.C.I. San Salvo vicina …. al cittadino.