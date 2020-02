Denise realizza un sogno: ELITE apre le porte, Nails•Beauty Tecnology• PMU

Un moderno centro estetico di nuova concezione è stato inaugurato da Denise Di Nenno a San Salvo in Via Madonna delle Grazie, 26t

“ da quando ero una bimba mi ha affascinato il mondo dell’ estetica e della bellezza, crescendo ho sempre seguito le nuove tecnologie ed innovazioni della cosmesi decorativa, oggi realizzo il sogno di aprire Il mio centro estetico, ELITE, Nails • Beauty Tecnology • PMU ". In un ambiente accogliente e molto raffinato troverete la possibilità di prendere cura ed esaltare le Vostre bellezze. “ La cosmetica è la scienza del cosmo femminile ( Karl Kraus)”

Per info ed appuntamenti 0873451177 - 3926324205 @elite_denisedn