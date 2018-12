Regionali, oggi a Vasto il primo incontro del candidato di Fratelli d'Italia Francesco Prospero

Oggi, sabato 29 dicembre, si svolgerà il primo incontro, con conferenza stampa, del candidato al Consiglio regionale d’Abruzzo Francesco Prospero.

L’appuntamento è presso la sala convegni della Società Operaia di Mutuo soccorso di Vasto, in Vico Raffaello n°1, in pieno Centro storico, alle ore 18.00. La partecipazione di Francesco alla lista di Fratelli d’Italia ha indotto il candidato alla Presidenza della Regione per il Centrodestra, il Sen. Marco Marsilio, ad essere presente. E’ per ambedue un inizio di campagna elettorale proprio nella città di Vasto e questa circostanza ha certo creato grande attesa. L’ingresso in Fratelli d’Italia del giovane avvocato Francesco Prospero è stato salutato con soddisfazione dagli iscritti del locale circolo cittadino. Infatti, oltre ad essere un’adesione in linea con l’allargamento generazionale in atto in tutta Italia, Fratelli d’Italia amplierà il proprio gruppo consiliare nel Consiglio comunale di Vasto.