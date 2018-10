Condoglianze don Andrea per la perdita del caro nonno Falco

Le più sentite e sincere condoglianze da parte della redazione di cittanet a don Andrea Manzone per la perdita del caro nonno Falco.

E questa notte tu e il buon Dio avete deciso che la lotta che ci ha stupito tutti, dopo quasi 2 mesi, doveva terminare. Non abbiamo rimpianti, solo un grazie a Colui che ci ha donato un nonno, un papà infaticabile e dal cuore grande, orgoglioso dei 4 nipoti diversamente giovani. Ciao nonno Falco!!

P.s. Non ancora sappiamo le date dei funerali e per ora non è possibile visitarlo. Chiedo pazienza alla comunità sin da ora se ci sarà qualche disguido nei giorni che verranno. (Don Andrea Manzone 27 ottobre 2018)