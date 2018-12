Oggi 1 dicembre è venuto a mancare all'affetto dei suoi cari all'età di 75 anni Paolo Sallese. Ne danno il triste annuncio la moglie Teresa, i figli Vincenzo e Giuseppe, la nuora Cinzia e Graziella, i suoi adorati nipoti Paolo e Rebecca, le sorelle, i cognati e i parenti tutti. I funerali si terranno domani domenica 2 dicembre alle ore 16 nella chiesa di San Nicola, muovendo in corteo alle ore 15.30 dall'abitazione in via F.T. Tosti, 4.