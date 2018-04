Il 12 maggio ci sarà un concerto di beneficenza con Auro Zelli

Si terrà sabato 12 Maggio alle ore 21:00 presso l'Auditorium PAOLO VI in Via Saint Nicolas de Port, 1 il Concerto di beneficenza organizzato dalla Parrocchia di San Nicola Vescovo in collaborazione con la GunG Music Entertainment e KALIKA Comunicazione.

Parte da un luogo che sta molto a cuore ad Auro la sua nuova tournee: "Auro Zelli Recital'. Sul palcoscenico l'artista e compositore sansalvese verrà affiancato da uno strepitoso e virtuoso clarinettista Vittorio Sabelli. Durante il concerto verranno eseguiti brani tratti dagli ultimi due dischi di Auro fruibili su Spotify, Tunecore, per la GunG Music Entertainment e contemporaneamente su tutte le piattaforme mediatiche mondiali: GENESI e SIMPLY quest'ultimo primo disco strumentale.

Questi lavori hanno riscosso un successo strepitoso internazionale che ad oggi sfiorano it milione di ascolti. Introdurra it concerto don Beniamino Di renzo, la Regia Audio e Luci è stata affidata a Giuseppe Perrina, il coordinamento e la logistica a Fabrizio Ciurlia, l'ottimizzazione a Francesca Di Marco e Liam Raffaele Zingarelli, management foto e grafica Kevin Zingarelli.

Lo spettacolo è aperto a tutti, ma vi suggeriamo di prenotare i posti a sedere contattando gungmusic@gmail.com oppure chiamando it numero 340.8039039 Durante it concerto verranno raccolti fondi in favore della Parrocchia.

Biografia

AURO ZELLI, nato a Torino it 7 Dicembre del 1969 dove ha vissuto per 18 anni prima di trasferirsi in Abruzzo. Ha iniziato le sue prime esperienze musicali all'eta di 6 anni. Ha imparato a suonare la chitarra e per passione si diletta anche con it basso, pianoforte e la batteria. Infatti ad oggi sono pia di 700 le opere musicali che Auro ha composto, collaborando anche con illustri nomi della musica contemporanea, realizzando anche moltissimi arrangiamenti musicali. Per molti dei suoi concerti it ricavato 6 stato devoluto. Ha lavorato con i pia grossi nomi della musica e dello spettacolo. Partecipa a numerose trasmissioni televisive sulle reti Rai e Sky e altre Tv nazionali. Fonda la GunG Music Entertainment. Ha partecipato a numerosi concorsi canori con ottimi risultati. Molti sono anche le collaborazioni per it teatro. Si esibisce con it grande Domenico Modugno su RAIUNO diretto dal Maestro Pippo Caruso. E' presente come autore at Festival della canzone romana tenuto alto Stadio Olimpico di Roma. Scrive musical. Molte le Direzioni artistiche. Realizza numerosi Cd fra tutti SIMPLY un successo internazionale con pia di seicentomila ascolti. Ha scritto per illustri nomi del panorama nazionale. Nel 1997, Auro presenta a SANREMO it brano QUANDO VIENE SERA, interpretata dalla magnifica voce di OLIVIA. E' stato interprete dell'inno dei XIII GIOCHI del MEDITERRANEO, alto Stadio SAN NICOLA di BARI, e trasmessa in Eurovisione. Ulteriori Info: aurozelli.com/bio

Web aurozelli.com open.spotify.com/artist/6TorhndxwrMpXqSkv20gZc kalikacomunicazione.it

Management: Kevin Zingarelli 340.8039039 e.mail: kevinzinga@gmail.com GunG Music Entertainment - Italy gungmusic@gmail.com