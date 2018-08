Al bar Biondo una mostra fotografica sulla fauna del nostro territorio

Da oggi 21 agosto il bar Biondo, in via Roma, ospita una mostra fotografica sulla fauna presente nel nostro territorio. Tutte le foto sono state scattate a San Salvo o nel raggio di 15 km da Renzo Di Biase.

Biografia:

Renzo Di Biase nato nel 1967 sul Monte Bianco dove ho vissuto per 15 anni ed ho avuto la fortuna di ricevere una educazione di rispetto e tutela del territorio oltre che al monitoraggio ed archiviazione di dati sui variamenti sia climatici che riguardo alle spiecie vegetali ed animali.

Mi sono poi trasferito in Abruzzo, altra terra meravigliosa dove ho continuato ad aggiornare il mio archivio personale anche grazie al sostegno e alla collaborazione con il WWF .

Ho voluto presentare una raccolta di foto che testimoniano l'immenso potenziale del nostro territorio e dei benefici che esso può ricevere sia in termini di indicatori ambientali sia in termini di tutela e valorizzazione del territorio stesso.