'Falcong' della regista vastese Lara Celenza: documentario premiato

Vince il premio per il miglior documentario a Filmzeit Kaufbeuren " Falcong ", girato interamente in Abruzzo presso la Fortezza di Civitella del Tronto dalla regista vastese Lara Celenza.

Di seguito una breve recensione del film pubblicata dalla giuria del festival:

Nel 2010, la falconeria è stata inclusa dall’UNESCO per diversi paesi nella lista rappresentativa mondiale del patrimonio intangibile dell’umanità. Il film di Lara Celenza ci porta in Abruzzo e ci dona meravigliosi attimi nella vita di Giovanni Granati, che vive in comunione con se stesso e con la natura.

Fonte: clicca qui

Dopo essere stato presentato in diversi festival internazionali, "Falcong" è attualmente in distribuzione con la società di Los Angeles Select Services Films Inc e può essere visionato su Amazon Prime sia in UK che in America, mentre la disponibilit à in Italia è ancora da definire.