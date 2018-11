Mostra di pittura di Cludio Masciantonio dal 29 novembre a Gissi

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Dal 29 Novembre, a Gissi, la mostra di Claudio Masciantonio

La Personale di pittura, ospitata dallo Showroom “Masciantonio Tendaggi” è dedicata a Cesare Nicola Masciantonio, prematuramente scomparso lo scorso settembre



A partire da giovedì 29 novembre e fino al 2 dicembre, nello Showroom “Masciantonio Tendaggi” di Gissi (CH), si terrà la mostra di pittura di Claudio Masciantonio dedicata al fratello e imprenditore Cesare Nicola, prematuramente scomparso lo scorso settembre.

I dipinti esposti sono stati realizzati d’inverno, stagione prediletta dall’artista, utilizzando la nuova tecnica dello sfondo acrilico con spatola ad olio. Le opere rispecchiano la grande passione di Claudio Masciantonio per la Natura, con un tocco di surrealismo.

La mostra sarà aperta al pubblico dalle 9 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20, nello showroom di Via Italia 109 a Gissi.



NOTA BIOGRAFICA CLAUDIO MASCIANTONIO

L’Artista Claudio Masciantonio è nato a Liscia (CH), il 30 dicembre del 1959. Ha conseguito il Diploma di Ragioneria e Perito Commerciale nel 1979, ma la sua vera vocazione non è mai stata la contabilità, bensì l’arte. Questa sua passione l’ha trasmessa anche ai suoi figli, Danilo, Alessia e Chiara. Claudio vive a Liscia con sua moglie Anna.