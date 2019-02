Dopo il successo all’Arciliuto di Roma, la cantautrice Lara Molino, selezionata da “Musicultura”

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Dopo il grande successo ottenuto a Roma, lo scorso 26 gennaio, presso lo storico Teatro “Arciliuto”, alla presenza di un colto e attento pubblico, la cantautrice Lara Molino prosegue il suo tour.

Domenica, 3 febbraio, suonerà, infatti, a Pescara. Lo spettacolo, dal titolo “La terra è di chi la canta, farà tappa a Stazione Majella, in Via Cecco Angiolieri, 32. Lara suonerà insieme al fisarmonicista Giuseppe Di Falco.

Proporrà al suo pubblico alcune canzoni tratte dal suo ultimo album “Fòrte e gendìle”, in dialetto abruzzese, nuovi brani appena composti e canti della tradizione completamente rivisitati. Il concerto avrà inizio alle ore 19:00, i posti sono limitati e sarà necessario prenotare. A metà febbraio la cantautrice parteciperà al Festival “Buon compleanno Faber” che si terrà in Sardegna, a Cagliari, poi si recherà a Macerata. E’ appena stata convocata, infatti, da “Musicultura - Festival della Canzone Popolare e d’Autore”; tra 1400 brani ascoltati, e oltre 700 partecipanti, hanno scelto 54 artisti tra cui Lara e le sue canzoni in vernacolo abruzzese che narrano storia e bellezza della terra d’Abruzzo.