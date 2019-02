Lara Molino, in Sardegna, si esibisce con Giovanna Marini

La cantautrice Lara Molino è stata ospite della VII edizione del Festival “Buon compleanno Faber” che si è tenuto in Sardegna. Un mese, questa è la durata del festival sardo, pieno di ospiti, concerti, testimonianze, impegno civile, cinema, letteratura, che terminerà il 10 marzo. Lara si è esibita in tre diverse serate, presso la Casa della Cultura di Monserrato (CA), eseguendo i brani del suo ultimo album in lingua abruzzese dal titolo “Fòrte e gendìle” e altre nuove canzoni, tra cui “La terra è di chi la canta”. Ha cantato accompagnandosi con la sua chitarra, con l’armonica a bocca e le prime due sere ha avuto il piacere e l’onore di essere accompagnata anche dal mandoloncello di Tonino Macis.

La sera del 16 febbraio, la Molino ha eseguito i suoi brani alla presenza di Giovanna Marini, una delle figure più importanti della musica popolare italiana, che l’ha molto apprezzata, definendola la “cantora abruzzese”. Poi si è ritrovata sul palco insieme alla stessa Marini per suonare insieme uno dei suoi storici brani sull’emigrazione, cantato in coro da tutto il pubblico. Il direttore artistico, Gerardo Ferrara, ideatore e promulgatore di questa manifestazione, ha voluto fortemente Lara Molino al suo festival, per la bellezza delle sue canzoni e per la forza e la volontà che ha, di fare ricerca, studiare e diffondere la propria lingua abruzzese, storie, personaggi, tradizioni. Il 2 marzo Lara Molino suonerà a Mafalda (CB) alla “Notte de li Mazzemarìlle”, giunto alla II edizione e il 9 marzo, sarà a Macerata a “Musicultura”.

(FOTO DI: DEBORA LOCCI)