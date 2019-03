Giornate FAI a San Salvo: l'Isola archeologica del mosaico romano 

Isola archeologica del mosaico romano

Visite ore 9.30 – 13.00 / 15.00 – 19.30

Nell’area sono visibili i resti di un’articolata struttura di età romana di cui si distinguono varie fasi costruttive, con mura in opera reticolata, laterizia e incerta ed uno splendido pavimento musivo policromo costituito da vari “tappeti”, accostati e raccordati tra loro, realizzati con decorazioni geometriche e fitomorfe. Il più grande, di forma quadrangolare, presenta un’ampia fascia esterna occupata da un motivo a tralci di vite con pampini e grappoli stilizzati che fuoriescono da eleganti vasi biansati, collocati al centro di ciascun lato. Tale fascia inquadra un ulteriore campo quadrangolare, dai cui angoli si dipartono elementi vegetali che in origine circondavano l’emblema centrale, non più presente. I confronti stilistici ed iconografici ne consentono la datazione ai primi decenni del III secolo d.C. Dopo una fase di spoliazione del sito, gravi lacune alla pavimentazione musiva furono provocate da scavi effettuati nel medioevo per realizzare sepolture e fosse granarie.