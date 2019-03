Giornate FAI a San Salvo: l'acquedotto romano ipogeo

Acquedotto romano ipogeo

Visite ore 9.30 – 13.00 / 15.00 – 19.30

A circa sette metri di profondità, il centro storico di San Salvo è attraversato da un acquedotto ipogeo di epoca romana che assicurava l'approvvigionamento idrico dell'antico abitato. Il condotto, parzialmente indagato, è scandito da una serie di pozzi comunicanti con l’esterno, uno dei quali presenta una insolita pianta pentagonale. Rimaneggiato in epoca medievale e moderna nella parte finale, l'acquedotto è ancora funzionante e alimenta la Fontana Vecchia, ubicata nell’omonima via e composta da due vasche rettangolari in laterizio recentemente restaurate.