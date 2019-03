Giornate FAI a San Salvo: il Giardino Botanico Mediterraneo

Giardino Botanico Mediterraneo

Visite ore 9.30 – 12.30 / 15.00 – 18.30

Il FAI è vicino ai giovani che manifestano in tutto il pianeta contro i cambiamenti climatici, condivide il loro l’impegno e vede in questo un segnale di speranza per cambiare un futuro annunciato di siccità e alluvioni! Nei suoi Beni il FAI opera da anni per dare un suo contributo concreto. Con investimenti mirati e attenzione ai consumi, persegue l’obiettivo decennale di ridurre del 15% le emissioni di CO2 in atmosfera e per una impronta idrica più piccola del 25%.#fridaysforfuture

Le Giornate FAI 2019 a San Salvo, in quest’ottica, intendono diffondere quello che è in atto a San Salvo: un processo virtuoso di restauro del paesaggio. Qui è stato ripristinato un “biotopo costiero”, attraverso interventi recupero delle naturali dinamiche ambientali che hanno dato origine alla ricostruzione spontanea del cordone dunale e della retroduna. L’area di risulta retrostante, un misto di parcheggio e discarica, fortemente degradata fino al 2000, è stata recuperata con la rimodellazione della superficie per la realizzazione di un orto botanico ed il ripristino di un ambiente palustre, con canneti e roveti, habitat dell’avifauna. Il terreno proveniente dall’escavo degli stagni retrodunali, è stato utilizzato per la costruzione di dossi, impiantati a boschi costituiti in associazione: il bosco termofilo, il bosco ripariale, il bosco planiziale, il bosco mediterraneo.

Gli apprendisti Ciceroni del FAI accompagnano i visitatori in questo percorso di rinascita. Ingresso da via Paolucci.