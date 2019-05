‘I sassi di Cinzia’: la personale di pittura di Cinzia Corti in mostra a San Salvo fino all’11 marzo

‘I sassi di Cinzia’ è il titolo della personale di pittura di Cinzia Corti in mostra da oggi e fino all’11 maggio nella sala Leone Balduzzi del museo civico Porta della Terra a San Salvo. Le sue opere non sono quadri o dipinti su tela ma pitture e decorazioni su sassi e cortecce. È possibile visitarla dalle ore 16.00 alle 20.00 o per prenotare visite antimeridiane contattare l’artista al 3892188169.