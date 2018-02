13° Trofeo Carnevale citta' di San Salvo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Oltre 150 i cicloamatori provenienti da Abruzzo,Puglia,Campania,Molise,Lazio e Marche ad animare la 13° edizione della corsa patrocinata dal Comune di San Salvo sotto l'egida della Uisp Abruzzo e Molise con il Velo Club San Salvo in cabina di regia Gara 1 (over 50) Giangrande ha avuto gambe ed energia per aggiuducarsi il primo posto.

Emozioni a non finire in gara 2 (under 19-49) con gli atleti che hanno dovuto ripetere 15 volte un circuito su tutto il lungomare,ma alla fine D'Errico ha avuto la meglio aggiudicandosi la vittoria.

Per il quarto anno consecutivo il Trofeo Carnevale e' andato al Team Naturabruzzo di Alessandro Masciulli come socita'con il maggior numero di iscritti alla partenza