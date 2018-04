Il CORSO BASE DI FOTOGRAFIA di Alessandro Pace e Gap color&White con la collaborazione dell’Associazione Culturale CivicoZero, è rivolto a chi intende approfondire i principali argomenti inerenti alla fotografia, utili per garantire un corretto uso della macchina fotografica per

approcciarsi in maniera più professionale al mondo delle immagini.

Il corso è modulato in 8 lezioni:

• Nozioni di Tecnica Fotografica : esposizione,

diaframmi, tempi, sensibilità.

• Comprensione della luce.

• Ottiche e punti di vista.

• 2 uscite fotografiche didattiche.

• Discussione delle immagini prodotte.

Attrezzatura richiesta : macchina fotografica (reflex, mirrorless o bridge).



Per Info:

Pierluigi 327 746 31 82

Alessandro 340 381 74 14

Email Civico_zero@libero.it