Don Stellerino all'inaugurazioen della Ricoclown: "fate sorridere il mondo"

L'8 ottobre è stata l'occasione per una grande festa per l'associazione Ricoclown, che da 14 anni si occupa di clownterapia a Vasto e in altre parti d'Italia. Finalmente ha potuto inaugurare una sua sede in via Genova Rulli n. 38.

L'evento è stato benedetto dalla presenza di due sacerdoti: don Domenico Spagnoli e don Stellerino D'anniballe. Dopo il ritto della benedizione il parrocco della chiesa di Santa Maria Maggiore nel ricordare il passo del vangelo "la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena" ha sottolineato il ruolo della Ricocclown che porta la "gioia" nei luoghi dove c'è bisogno.

"Questa era la sede della nostra Tv Trsp ed ora è diventata la vostra sede. Da una destinazione a un'altra ma comunque una comunicazione diversa e inlinea con quella che era prima. E questo mi tocca il cuore e mi riempie di gioia. Voi nascete come portatori del sorriso. Fate sorridere il mondo che è troppo imbacuccato". Questo il commento di don Stellerino nella sede della inaugurazione.

Rosaria Spagnuolo, la presidente dell'associazione ha raccontato che da diverso tempo si è creata la necessita di avere una sede per la Ricoclown e si era rivolta a un suo amico agente immobiliare ma questo, stupendola, le disse: "la possiamo anche cercare una sede ma secondo me non la troverai. Te la darà qualcuno che non la darebbe a nessun'altro. Comincia a dire in giro di questa tua intenzione.". E infatti così è stato! Dopo varie ricerche è arrivata la voce al nipote di don Stellerino, Stellerino D'anniballe. E da qui in maniera spontanea è nata questa opportunità.

Il vice sindaco Giuseppe Forte ha portato i saluti dell'amministrazione Menna: "Quando sei costretto a vivere i luoghi della sofferenza si ha bisogno di sorriso. I sofferenti hanno bisogno di voi".

Finalmente una sede, grande, colorata, pronta per tantissimi progetti, per promuovere nell’ospedale di Vasto, nella casa di riposo Sant’Onofrio e San Francesco e nella Casa Famiglia Genova Rulli, progetti in cui il sorriso, il buonumore, l’allegria siano gli elementi fondanti. Sarà una sede per tanti incontri e corsi Ricoclaun, ma anche per incontrare le persone, condividere idee e progetti della città. Come diceva Gandhi "Ciò che si conquista con un sorriso, rimane per sempre!” Rosaria Spagnuoli

Foto di Costanzo D'Angelo