Il Sentiero del Qi, lezioni dimostrative gratuite in concomitanza con la Giornata Nazionale del Camminare

Rosita Ruggieri, presidente dell’Asd “Il Sentiero del Qi”, comunica che domenica 14 ottobre, in concomitanza con la Giornata Nazionale del Camminare, a Vasto Marina, nei pressi del lungomare antistante la “Sirenetta”, dalle ore 10,30, verranno svolte lezioni dimostrative gratuite di Nordic Walking e di Camminata Sportiva, tenute da Istruttori Nazionali delle rispettive discipline (Nordic Walking: Rosita Ruggieri e Stefano Suriani, Istruttori SINW; Stefano Suriani, Istruttore SICS), saranno illustrati gli innumerevoli vantaggi che la pratica costante di questi due sport apportano al corpo, alla mente e al proprio benessere, e a tutti i partecipanti verrà offerto materiale informativo, oltre che tutte le informazioni relative a questi due sport.

La presidente comunica inoltre, che le attività del “Sentiero del Qi”, associazione sportiva leader nel territorio, nell’ambito del Nordic Walking, della Camminata Sportiva e del Tai Chi per la salute, mai interrotte neanche durante il caldo estivo, dal mese di settembre sono riprese regolarmente sia a Vasto Marina, sia a San Salvo Marina, ed è sempre possibile iscriversi all’associazione e alle attività associative, e dopo aver partecipato ai corsi, anche agli allenamenti ordinari, oltre a quelli itineranti per ammirare e vivere le bellezze del nostro territorio e condividere lo sport e non solo, in amicizia, con spirito di aggregazione e socializzazione. e allegria.

Per poter contattare l’associazione e acquisire utili informazioni sulle pratiche sportive, sui corsi, sulle attività associative, è possibile contattare il numero 331 1097045, Rosita.