Parrocchia San Nicola Caritas Gerico: riparte il corso di italiano per stranieri

Nella sede parrocchiale “Mariagiulia Moretta”, tutti i martedì, dalle 17,15 alle 19,00, si svolgono le lezioni del corso di italiano per stranieri.

Il corso, che ormai è una delle attività storiche della nostra Caritas parrocchiale GERICO, si rivolge a persone straniere di ogni età.

I partecipanti sono adulti e studenti (scuola primaria, media e superiore).

Tutti possono accedere gratuitamente alle lezioni anche mamme con bambini in età prescolare.

Il corso consente un approccio alla lingua italiana, per chi non ha conoscenze pregresse e vuole acquisire un livello di competenze di base da spendere nella quotidianità, e un supporto per colmare le lacune e affrontare lo studio o il mondo del lavoro con maggiore sicurezza.

A ciascuno studente viene somministrato un test d’ingresso che permette di strutturare un percorso adeguato.

Ogni martedì le porte della sede parrocchiale si aprono per accogliere tutti coloro che sentono l’esigenza di imparare la lingua italiana.

