Beneficenza per gli Amici randagi: Pizza a quattro Zampe

Aiutiamo i Volontari a prendere cura dei nostri Amici a quattro zampe meno fortunati!

Venerdì 26 ottobre alle ore 20.00 presso L'ottava Meraviglia in via dello stadio, gli "Amici di Poldo" in collaborazione con la Lega del Cane, organizzano Pizza a quattro Zampe : una cena di beneficenza in cui parte del ricavato andrà per sostenere i randagi delle zona.

la Vostra presenza è il Loro sostegno!

Info e Prenotazioni: 3282623944 -Mary- (entro il 23/10)