"Ehi mamma mi porti all’oratorio a fare i compiti?"

Lunedì 15 ottobre sono ricominciate le attività dell’Oratorio San Vitale a San Salvo in via Trignina 36c.

Tra le varie attività c'è l’aiuto ai compiti per i ragazzi delle elementari e delle medie.

I giorni e gli orari delle ore dedicate all “aiuto ai compiti” sono: lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Il servizio è completamente gratuito c'è una piccolissima quota annuale da pagare solo per l'assicurazione.

L'oratorio si propone di essere, in un clima di autentica “famiglia”, luogo dove ci si accoglie, ci si stima, ci si difende, ci si aiuta a crescere insieme, ci si ama, ci si perdona, ci si orienta con passione verso gli stessi ideali, considerati vitali ed essenziali. Insomma un posto bello dove portare i propri figli e perchè no divenire dei volontari che donano un pò del loro tempo per il prossimo più vicino.

