Ecco il programma del 25 novembre con la Virgo Fidelis

Il 25 novembre 2018 ci sarà una grande festa per la sezione di San Salvo dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri “Salvo D’Acquisto”.

In questa occasione ci saranno tre feste in una: la cerimonia del 30° Anniversario (1988 - 2018) della Sezione ANC; il 10° anniversario del Monumento dei Caduti in Nassiriya e la celebrazione della “VIRGO FIDELIS” (leggi). Saranno presenti le auorità civili, militari e religiose.

Alla solenne cerimonia, farà da cornice la Fanfara dei Carabinieri di Roma.

Si prevede il seguente programma:

Ore 09.30 - Raduno degli invitati e arrivo della Fanfara della Legione Allievi

Carabinieri di Roma, in Via Puccini (P.zza Nassiriya, zona 167);

Ore 09.50 - Benedizione e deposizione di una corona ai caduti in Nassiriya;

Ore 10.00 - Breve intervento delle Autorità e delle scolaresche presenti;

Ore 10.40 - Formazione del corteo a piedi e sfilata lungo Corso Garibaldi, verso

Piazza San Nicola, a seguito della Fanfara;

Ore 11.00 - Santa Messa c/o la Chiesa di San Nicola, celebrata da Don Beniamino;

Ore 12.00 - Foto di ricordo;

Ore 12.15 - Intrattenimento della Fanfara, in piazza San Nicola;

Ore 13.15 - Scioglimento corteo