Dopo la cerimonia dei passaggi, oggi ricominciano a pieno titolo le attività Agesci

Sabato e domenica scorsa (20 e 21 ottobre) con la cerimonia dei "passaggi" gli scout sansalvesi hanno reiniziato l'"anno scout".

A piedi si sino recati a San Salvo Marina. In serata Don Raimondo Artese ha celebrato la santa messa anche in suffragio di Eugenio Di Petta. In serata genitori e scout hanno condiviso dei momenti di convivialità. Due ragazze hanno festeggiato il compleanno nel mini campo scout. I ragazzi sono rimasti a dormire in tenda. A uno dei capi scout, a sorpresa, durante la messa gli hanno consegnato una targa riconoscimento.

Domenica 21 ottobre tra giochi e tanto divertimento a tema del film Disney "Up", bambini, ragazzi e capi scout hanno vissuto al rito dei "Passaggi".

Chi si vuole aggregare a questo bellissimo cammino fatto di avventura, sano divertimento e dello stare insieme, si può rivolgere al parroco don Raimondo Artese o ai capi scout di riferimento Isabella Altieri e Giuseppe Gallo.