“Entra nella banda di San Salvo!!” L’invito del maestro Bonanni

Il Complesso Bandistico Città di San Salvo è una bellissima realtà musicale della nostra città nata 35 anni fa. Tanti ragazzi sono cresciuti musicalmente e umanamente all'interno della banda che racchiude in sè straordinaria forza aggregativa.

Di seguito l'invito ad entrare nella Banda di San Salvo:

Il Complesso Bandistico Città di San Salvo è felice di invitare tutti i cittadini a partecipare alle attività della BANDA e della GIO’ BANDA.

La novità di quest’anno è l’attivazione di una serie di corsi strumentali che permetteranno a tutti gli interessati di accedere al Complesso Bandistico e diventare un componente della nostra bella BANDA.

Dal mese di Novembre infatti saranno attivi i seguenti corsi:

Flauto.

Oboe.

Clarinetto.

Sassofono.

Tromba.

Corno.

Trombone.

Euphonium.

Basso Tuba.

Percussioni.

Canto.

Teoria Musicale

Propedeutica Strumentale (corsi di avvio allo strumento musicale e vocale)

Giò Banda (laboratoriobanda giovanile)

I corsi saranno tenuti da Docenti con grande esperienza musicale e didattica e sono rivolti ad un pubblico davvero ampio, da coloro che vogliono avvicinarsi per la prima volta alla musica agli amatori che vogliono mettersi in gioco fino agli studenti di musica che desiderano avere un supporto allo studio. In più vi è la possibilità di avere in comodato d’uso gratuito alcuni strumenti durante il primo anno di corso!!!

Il Complesso Bandistico città di San Salvo rappresenta una delle realtà musicali con maggiore esperienza nel circondario Sansalvese. Negli anni abbiamo acquisito e vissuto grandi esperienze culturali e sociali, tessuto rapporti con il territorio e gli enti di riferimento (Scuola, Comune). Rivolgiamo un caloroso invito a tutti i sansalvesi che con grande spirito di appartenenza vogliono far crescere la nostra realtà con la propria passione.

Per tutte le informazioni riguardo i corsi potete contattare il Direttore Artistico e Musicale Antonio Bonanni al numero 3201471301.