Il Centro d'aiuto "Club Margherita" ha compiuto un anno

15 novembre 2017- 15 novembre 2018 è passato giusto un anno da quando la psicologa Margherita Riggi ha costituito qui a San Salvo il Club di aiuto Margherita (CAT Margherita) per chi ha problemi di dipendenze da alcool e da gioco e per i loro familiari.

Il bilancio di questo primo anno è sicuramente molto positivo. Le persone che si sono approcciate a questo club hanno potuto sperimentare il beneficio di questo servizio tendente a far sentire ognuno a proprio agio come in una famiglia e soprattutto non giudicato da nessuno.

Sono questi gruppi di aiuto reciproco che possono dare una svolta di vita davvero importante.

Il servizio è completamente gratuito ed è attivo ogni mercoledì dalle ore 19.30 alle ore 21 presso l'oratorio San Vitale in via Trignina. Il "Cat Margherita è gemellata con il CAT (Club Alcologico Territoriale) di Vasto gestito dalla dottoressa Amina Di Fonzo.

Un augurio e un grazie sincero per questo primo anno di attività del "Cat Margherita" e un augurio nel riuscire sempre più a incidere sul territorio per la finalità per cui la dottoressa Margherita Riggi l'ha fatto nascere.