"Vuoi riscoprire quell’energia che ci aiuta ad amare la nostra vita?"

Mercoledì 21 novembre inizia il corso di PNL organizzato dall’Università delle tre età San Salvo e tenuto da Graziano Artese. Il corso si terrà una volta a settimana, il mercoledì dalle ore 15:15 alle ore 16:30 e la durata sarò annuale da novembre 2018 a maggio 2019.

"È l’occasione per creare un “confronto” tra i partecipanti per “orientarci” nelle scelte di tutti i giorni. Quando “scegli” determini il tuo futuro e mi piace pensare - afferma Graziano - che siamo circondati da persone “curiose” e “fiduciose” del futuro e delle potenzialità in loro possesso. Mi piace pensare che la maggior parte delle persone siano coscienti del danno che fanno a loro stessi e alle persone che hanno scelto di amare quando passano la maggior parte del loro tempo a “lamentarsi” di tutto ciò che non hanno senza mai passare all’azione e utilizzare i “doni” e le “risorse” in loro possesso. Partecipare al corso potrebbe essere l’occasione per riscoprire quell’energia che ci aiuta ad amare la nostra vita, il mondo in cui viviamo, le voglia di curare le relazioni con le persone a noi vicine, ri-innamorarci delle cose che facciamo tutti i giorni".

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi presso l'Università Tre età San Salvo con sede a San Salvo presso il Centro Culturale A. Moro.