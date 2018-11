All'insegna della condivisione la prima uscita dei "Lupetti", i piccoli dell'Agesci

Domenica 18 novembre 31 "Lupetti", il gruppo dei piccoli (8, 11 anni) dell' Agesci della parrocchia di San Giuseppe a San Salvo hanno vissuto una intensa giornata a Lentella.

E' stata questa la prima uscita dell'anno ed è stata l'occasione per "accettare" nel "Branco" 13 bambini che si stanno approcciando a questo cammino umano e di fede e in cui avranno sicuramente modo di vivere tante bellissime esperienze fatte di gioco, condivisione, contatto con la natura, apprendere il saper fare in determinati campi, e simili.

E' questo il primo step di conoscenza del cammino scout prima della "promessa" ufficiale a voler entrare nell'Agesci. Fino a questo giorno si contraddistingueranno con un fazzolettone bianco.