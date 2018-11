Venerdì, serata raccolta fondi per il reparto di Oncologia Pediatrica

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il Lions Club San Salvo, in collaborazione con l'associazione "Lory a colori", organizza una serata per raccolta fondi a favore del reparto di Oncologia Pediatrica di Pescara. Sarà presente una rappresentanza dell'ospedale e di un'associazione di genitori a cui verranno consegnate le opere realizzate dai bambini in un precedente evento.

I Lions hanno visto e constatato gli effetti del cancro sui bambini colpiti da questa malattia e sulle loro famiglie. Per questo oggi sono impegnati a offrire loro una speranza grazie al loro servizio e al loro supporto concreto.

L'evento aperto a tutti.