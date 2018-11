Concorso di Artigianato Creativo: domani ultimo giorno per aderire

Domani venerdì 30 novembre è l'ultimo giorno per inviare il modulo di adesione per partecipare al nostro 4 Concorso di Artigianato Creativo!È APERTO A TUTTI!!

Consegnalo presso la nostra sede Pro Loco in Via Martiri d'Ungheria 4 ( accanto al Comune) oppure invialo a prolocosansalvo@gmail.com

Crea con qualsiasi tecnica e materiale un simbolo di San Salvo!

Il manufatto potrai farcelo avere dal 10 gennaio al 10 febbraio!

Cosa aspetti? Prova anche tu!!!

Valorizza la tua città con le tue mani! Crea!!