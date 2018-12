Madonna di Loreto patrona degli aviatori, celebrazione dell'Arma Aeronautica Vasto

“ In questa occasione di solennità della nostra Patrona la Madonna di Loreto, mi è gradito fare le congratulazioni alle Associazioni Combattentistiche e d'Arma consorelle per la fattiva partecipazione alle varie iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale e dalle singole Associazioni, atte a dimostrare quei sentimenti di lealtà, di amore per il bene comune e di attaccamento alla Patria che ci contraddistinguono . L'AAA Vasto, di cui mi onoro essere il Presidente, in quest'anno che volge al termine ha effettuato varie importanti iniziative culturali coinvolgendo anche studenti di Istituti Scolastici di Vasto. Queste visite, a scopo formativo, sono finalizzate anche a far conoscere ciò che l'Aeronautica Militare Italiana fa per il Paese e a creare un clima di simbiosi tra l'AM stessa e Vasto” .

Queste le parole del Lgt. Ciro Confessore Presidente Associazione Arma Aeronautica Vasto in occasione della celebrazione della Madonna di Loreto Patrona dell'Aeronautica Militare Italiana e di tutti gli aviatori, svolatasi domenica mattina 9 dicembre con deposizione floreale al Monumento ai Caduti in Piazza Caprioli, celebrazione Santa Messa nella Concattedrale San Giuseppe, ricordo dei Soci che hanno chiuso le ali e lettura della Preghiera dell'Aviatore .

Il Presidente Confessore a fine cerimonia ha voluto ringraziare tutti partecipanti: il Vice Sindaco Giuseppe Forte e l'Amministrazione Comunale tutta, i Comandanti della Compagnia Carabinieri Vasto Capitano D'Ambrosio, dell'Ufficio Marittimo Vasto Tenente di Vascello Bruni, dei Vigili del Fuoco Vasto Di Domenico, il Commissariato di Vasto Polizia di Stato con Isp.Capo Di Somma e Ass.CapoCoord. Santacroce e la Polizia Municipale col Tenente Tana, i Presidenti delle Associazioni consorelle, Invalidi e Mutilati Suriani, Marinai Di Donato, Carabinieri Barattucci e Mastroiacovo, Finanzieri Palombo, Polizia di Stato Marzella, i Generali Rastelli e Santini e il Contrammiraglio Di Terlizzi, il Presidente Società Operaia Vasto Avv. Menna, il Presidente Regionale AAA Col. Di Nardo e il carissimo Don Gianfranco Travaglini che ha accolto e celebrato a Vasto la Madonna di Loreto, anche approfondendone, con spunti di riflessione, la storia e il legame con l'Aeronautica.