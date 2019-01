"Far del male con click", se ne parla al "Mattioli" nel pomeriggio

Importante appuntamento questa sera al Mattioli di San Salvo. Si parlerà con genitori e docenti di cyberbullismo. A discutere dell'importante argomento ci sarà un parterre di prim'ordine che vedrà gli interventi di professionisti e autorità del settore come il Dott. Giampiero Di Florio (Procuratore Capo della Repubblica del Tribunale di Vasto), il Dott. Gianluca De Donato (Vice Questore della Polizia di Stato), l'Ispettore Angelo Mastronardi (Polizia Postale di Pescara), la Dott.ssa Teresa Di Santo (Presidente dell'Associazione Emily).

Presenti anche il sindaco Tiziana Magnaccia, l'assessore alle politiche sociali Oliviero Faienza, la dirigente scolastica Anna Rosa Costantino e diverse personalità Lions tra cui il vice governatore distrettuale Tommaso Dragani ed il presidente del club sansalvese Claudio De Nicolis. Moderatore sarà lo psicologo Christian Valentino in qualità di officer distrettuale Lions del service Cyberbullismo. Appuntamento quindi alle ore 17:00 all'aula magna del Mattioli in via Monte grappa a San Salvo. Tutti sono invitati a partecipare.