Gaia Di Biase e Angelo Di Biase i vincitori del concorso artistico “Un poster per la Pace”

Sono Gaia Di Biase per la scuola media di San Salvo e Angelo Di Biase per quella di Fresagrandinaria i vincitori del concorso artistico “Un poster per la Pace” - 31^ Edizione- organizzato dal Lions Club San Salvo del presidente Claudio De Nicolis. Alla presenza del sindaco, Tiziana Magnacca, dell'assessore alle Politiche Sociali Oliviero Faienza e dell'assessore alle attivitá produttive Tonino Marcello hanno sfilato i ventiquattro finalisti selezionati dalla giuria presieduta dalla professoressa Leonarda Moscato e dal professor Orlando Raspa.

La cerimonia si è svolta nella sala conferenze della Banca di Credito Cooperativo della valle del Trigno organizzata dall'officer di club Emanuele Cieri.

I due vincitori concorreranno alla selezione a livello distrettuale avranno la possibilità di arrivare tra i 23 finalisti premiati a livello mondiale con un assegno di 500,00 dollari mentre il vincitore del primo premio internazionale riceverà 5.000,00 dollari e avrà diritto a un viaggio con il presidente del club sponsor e due familiari alla cerimonia di premiazione che si terrà in occasione della giornata Lions presso la sede delle Nazioni Unite.

Nel corso della serata il Lions Club San Salvo ha illustrato una serie di service che sta portando avanti sia a livello locale che a livello mondiale, come la raccolta occhiali usati, l’addestramento di cani guida per non vedenti, la lotta al Cyberbullismo, le raccolte della colletta alimentare, la lotta all’abuso sui minori, la sensibilizzazione dei ragazzi alla prevenzione dei tumori, la creazione di un periodico locale diretto da Michele Molino, le visite mediche specialistiche per tutti i bimbi della prima classe elementare di San Salvo e l'organizzazione del premio letterario bracca e le Artese.