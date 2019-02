Giornata piena di emozioni per il branco di Seeone  del San Salvo 1

Domenica 3 febbraio i bambini dagli 8 ai 10 anni del gruppo Scout di San Salvo hanno vissuto una giornata molto intensa fatta di giochi, condivisione e dello stare insieme perchè entravano a far parte del "branco", sette nuovi lupetti. E' questo è un evento che si caratterizza con una vera e propria cerimonia in cui i bambini del primo anno sono chiamati in prima persona a voler intraprendere questo cammino dopo essere stati coinvolti a 360° in questa realtà per un periodo di circa tre mesi. La promessa oltre ad essere una vera e una formula da ripetere è anche il nome del fazzolettone giallo, blu e verde e che prima di essere consegnato ai futuri scout, viene benedetto. I genitori dei bambini che fanno le promesse solitamente partecipano alla celebrazione con tanta emozione. Queste sono le parole di una mamma di un nuovo lupetto, di un bambino che ha fatto la promessa, di un altro bambino al secondo anno del percorso scout e di un capo e che esprimono più di mille parole lo spirito scout.

Avevo paura di non ricordare le promesse, i motti ecc perché non volevo impappinarmi vicino ai miei compagni e non volevo deludere i miei capi. Ma poi man mano che mi avvicinavo ad Akela mi sentivo più sicuro e quando mi ha detto che era contento di me mi sono rassicurato e poi tutto è andato bene. Quando raccontano le storie del libro della giungla o ci spiegano le parabole lo fanno in un modo divertente e facile, pensano a farci capire ogni messaggio nascosto della storia. Anche se non ce lo dicono in maniera esplicita, noi, nella nostra testa, arriviamo a capire che quella storia non è finta, ma potrebbe essere la nostra storia un domani. é importante per me quando mi danno anche un piccolo incarico mi fa sentire utile e importante. E la domenica dico a mamma io devo andare a messa perchè ho una responsabilità e devo incontrare i miei capi e i miei compagni. Mentre dicevo la promessa avevo il cuore che batteva e la bocca asciutta per la paura di sbagliare ma poi mi sono fatto coraggio perché so che tutti intorno a me mi avrebbero capito, sia la mia famiglia che il mio "branco". Nel branco ognuno di noi ha la sua importanza e può essere se stesso senza mai scordare le regole e il rispetto per gli altri. (Danilo, uno dei bambini che ha fatto la promessa)