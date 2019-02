Una settimana al via del Trofeo Carnevale a San Salvo

Il Velo Club San Salvo è orgoglioso di portare avanti dal 2006 ad oggi la tradizione del Trofeo Carnevale, un evento che è diventato un vero e proprio punto fermo del ciclismo amatoriale di inizio stagione in Abruzzo sotto l’egida della Uisp Settore di Attività Ciclismo Abruzzo e Molise.

Domenica 10 febbraio si celebra la quattordicesima edizione: un traguardo importante che pone la manifestazione ciclistica sansalvese nella invidiata posizione di raggiunto successo in un periodo dove tanti cicloamatori non vedono l’ora di riprendere confidenza con le gare su strada dopo la pausa invernale.

Il percorso di gara è l’ormai noto circuito del lungomare di San Salvo, sulla distanza di 3 chilometri, con traguardo fissato in Via Magellano: 18 giri da compiere per i master di età compresa tra i 19 e i 49 anni, 16 giri per i master dai 50 anni in su e le donne.

“L’organizzazione che stiamo portando avanti è in moto da tempo – spiega Tonino Maggitti, organizzatore della gara e presidente del Velo Club San Salvo - a testimonianza della bontà del nostro lavoro e della grande passione che mettiamo in questa manifestazione. Faremo del nostro meglio anche quest’anno rivolgendo un sentito ringraziamento all’amministrazione comunale e ai nostri sponsor che ci supportano”.