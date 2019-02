Torna il concorso “Disegna la Bibbi

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Anche in questo anno 2019 torna il Concorso “Disegna la Bibbia”, in ricordo di Giuliana che amava i colori, la Parola di Dio e l’Azione Cattolica.

Attraverso il concorso “Disegna la Bibbia”, l’Azione Cattolica della Parrocchia di San Nicola vuole educare i più piccoli alla lettura ed alla conoscenza della Bibbia. La finalità del concorso non è la premiazione finale che sarà simbolica, ma la partecipazione e la condivisione con la comunità e la città intera di quanto è Bella la Parola di Dio. Quest'anno don Beniamino ha invitato i bambini a realizzare un disegno sul tema “GESU’ NELLA CASA” (le nozze di Cana; la casa di Marta e Maria, la casa di Pietro, la casa sulla roccia, la casa di Zaccheo, la casa di Simone il fariseo, la casa stessa di Gesù a Nazaret) per conoscere la quotidianità del Signore e gli insegnamenti che "lasciava" nelle case che frequentava.

Il Concorso “Disegna la Bibbia” è aperto a tutti i bambini, da quando riescono a tenere in mano una matita fino ai ragazzi di terza media.L'esortazione alla partecipazione è rivolta a loro, ma anche ai loro genitori e a tutti quelli che sono impegnati con loro, insegnanti, catechisti, educatori. Leggere insieme la Parola di Dio, in famiglia, a catechismo, a scuola per poi raccontarla con un disegno e contagiare l'intera città della Bellezza della Bibbia.