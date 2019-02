| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Grande entusiasmo dell'Inter Club San Salvo in trasferta a Vienna per la partita di Europa League Rapid Vienna- Inter in programma stasera all'Allianz Stadion. Il club del presidente Virginio Di Pierro ancora una volta dimostra l'attaccamento alla squadra seguendo i propri beniamini anche all'estero.