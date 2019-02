Lunedì parte il progetto Lions sullo screening medico dei bambini di prima elementare

Lunedì 18 febbraio parte il progetto Lions sullo screening medico riservato agli alunni di prima elementare di San Salvo. La prima giornata si svolgerà nella scuola di Via De Vito, il 25 febbraio seguirà la scuola di S. Antonio, l’11 marzo in Via Ripalta e il 18 marzo, ultima giornata, in via Verdi. Il progetto abbraccia anche gli studenti degli altri plessi, San Salvo m. e Fresagrandinaria.

La coordinatrice di questo progetto, nato nel 2011 su iniziativa di Bolognese Venanzio e giunto alla nona edizione, è Palombo Romina.

Tanto è l’impegno del Club Lions di SanSalvo, presieduto dal presidente Claide De Nicolis, delle scuole e dei professionisti medici che si rendono disponibili alle visite dei bambini.

Quest’anno saranno presenti i dentisti Nicola Monte e Gaetano Illuzzi del Centro Medico “IL SORRISO” e Cialone Gianni; l’otorino Carlo De Luca e l’oculista Tito Gambescia. I Lions ringraziano i dirigenti scolastici Annarosa Costantini e Vincenzo Parente per aver accolto questo progetto e tutti i genitori che danno fiducia a questa iniziativa.

Dalle visite eseguite negli anni precedenti spesso è capitato di scoprire problematiche di cui i genitori non erano a conoscenza e che prese in tempo hanno evitato conseguenze future.