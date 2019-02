Il "Pulgenèlle", l'antica maschera di Castiglione ospite in molte località italiane

La famosa maschera del carnevale di Castiglione MM in giro per l'Italia per far conoscere le origini e l'antica tradizione del “PULGENÈLLE” dell'Alto vastese. L'associazione culturale Pulcinella di Castiglione con le sue maschere sarà ospite al PUST il 23-24 Febbraio " Carnevale nelle Valli del Natisone" a San Pietro al Natisone in provincia di Udine. Il 2 Marzo saranno ospiti nelle Marche e parteciperanno successivamente al Rito dell'uomo cervo in provincia di Isernia a Castel Nuovo al Volturno.