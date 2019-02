Frizzante mattinata al comprensivo 1 di San Salvo

Il Lions Club San Salvo, in occasione del tradizionale concorso artistico di livello mondiale, che come icona storica si presenta come titolo "Un poster per la pace", hanno premiato 24 studenti relativi ai due istituti comprensivi di San Salvo, omaggiando i loro lavori come vuole la tradizione LIONS, con significative targhe ricordo.

In questa trentunesima e storica edizione, il tema è stato

"La solidarietà è importante".

Un appuntamento annuale stimolante per tutti gli studenti, che mai come in questo difficile periodo storico devono attivarsi con ogni mezzo per sostenere con forza e determinazione il tema della pace e della solidarietà.

Come vuole la tradizione LIONS, anche quest'anno sono stati selezionati due vincitori assoluti che hanno concorso a livello nazionale.

Nello specifico sono stati:

Di Biase Gaia del comprensivo 1,

Di Biase Angelo del comprensivo 2 con Fresagrandinaria.

Ringraziamo il presidente Claudio De Nicolis e i Lions che ogni anno attivano sempre con passione e determinazione questa manifestazione per sensibilizzare i giovanissimi delle scuole al tema della pace.