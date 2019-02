Nuovo appuntamento Scuola Popolare di Economia Civile e di Comunione con Bacelli

In collaborazione con l'Agenzia per la Promozione Culturale di Vasto, venerdì 22 Febbraio 2019 - 19° Modulo Scuola Popolare di Economia Civile e di Comunione: L'ALTRA PROSPETTIVA DELL'ECONOMIA Progetto Europeo SYCAMORE ore 14.30 - 17.30 Aula Magna I.T.S.E.T. Filippo Palizzi Via Dei Conti Ricci, 25 - Vasto (CH)

"L'economia politica del no profit" Prof. Giuseppe Bacceli Docente di Economia Politica Università degli Studi "G. d'Annunzio", Chieti Pescara

Le carattensticlie salienti dei sistemi economici e sociali del nostro tempo sono la globalizzazione e l'innovazione tecnologica; quest'ultima ha dato.. alla cosiddetta quarta rivoluzione industriale nota anche come Industria 4.0. Ambedue queste caratteristiche offrono grandissitne opportunità per tutti i Paesi t., nello stesso tempo, sono fenomeni i cui effetti travalicano i costui degli Sua sovrani e che, di conseguenza. sfuggono a mia regolamentazione necessaria per mitigarne gli effetti negatili.

Nel pianeta, infatti, si produce una ricchezza di dimensioni mai sperimentate prima nella storia ma tale ricchezza é distribuita in maniera sempre più diseguale e, nei paesi del vecchio continente, è incapace di awicurare la piena occupazione. I mali del nostro tempo, riconducibili alle caratteristiche sopra viste, sono dunque la disuguaglianza e la disoccuptuione. Per fare fronte a questi mano "fallirneti del mercato" occorre una modifica radicale del modo di fare impresa: questi non può più disinteresmrsi di ciò che scesele nel cauesto socioeconomico in cui Open, tale assunzione di responsabilità, pero, non può essere imposta da un legislatore nazionale che no» riesce a fare presa su un soggetto .ubiquo", che sposta le fasi del procesi produttivo in Paesi diversi a ..ronda della propria convenienza. La Reponmbilità Sociale di Impree.1 (RSI) e quindi oggi imprescindibile ma, per poterla realizzare, occorre ripentire la concezione del cosiddetto Terzo settore.

N.B. La partecipazione all'evento da diritto al riconoscimento di 3 crediti formativi per tutti gli avvocati.



IL CORSO È COMPLETAMENTE GRATUITO

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI telefono: 339.5347744 - 349.5671233 e•mail: formamentiseu@virgilio.it Web: sycamoreerasmus.weebly.com FB: www.facebook.com/sycamoreerasmus/