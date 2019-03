Carnevale Lions e solidarietà: acquisto di un cane guida per non vedenti

Saranno destinati all'acquisto di un cane guida per non vedenti i fondi ricavati dal "Lions Carnival", festa in maschera organizzata dalla zona A della sesta circoscrizione che vede come capofila i club di Vasto e San Salvo.

Un nobile scopo che vede riuniti i club della zona insieme alla Fondazione Lions del distretto 108A a lavorate insieme per l'organizzazione della 4^ edizione della manifestazione. Maschere, animazione del DJ Bandana, musica, giochi (tra cui la pentolaccia Lions) e buon cibo caratterizzeranno questa festa (che è aperta a tutti) che si terrà sabato 2 marzo alle ore 20:00 presso i locali dell'hotel Sabrina di Vasto Marina (CH).

Gran divertimento per sostenere il service " Due occhi per chi non vede". Vi aspettiamo.