Una bellissima giornata a Manoppello per l'Associazone Nazionale Carabinieri di San Salvo

Domenica 10 marzo presso il santuario del Volto Santo di Manoppello (leggi) si è tenuto l'incontro Ispettorato e Sezioni Associazione Nazionale dei Carabinieri dell'Abruzzo. Vi ha partecipato anche la sezione Salvo D'Acquisto di San Salvo guidata dal suo presidente Alfonso Mastroiacovo, carabiniere in congedo che riesce sempre a contagiare tutti con il suo maore per l'Arma.

E' stata una giornata molto intensa fatta soprattutto di condivisione di valori e di speranze ai piedi del Volto Santo del Cristo Vivente.

L'associazione era presente quasi nella totalità, comprese le sue donne che portano sempre con orgoglio e fierezza la divisa dell'associazione a testimonianza del loro amore mai spento per la patria e per l'Arma che ha caratterizzato la loro vita di mogli dei carabinieri che vi prestavano servizio.

Questo il messaggio del Coordinatore Provinciale Paolo Tomassetti:

Partecipo a ciascuno sentimenti di sincera stima e apprezzamento per la Vostra partecipazione alla riunione di oggi con l'Ispettore Reg. Apprezzo tantissimo lo spirito di corpo che avete manifestato durante tutta la giornata; la pacatezza dimostrata durante la conferenza; lo spirito propositivo che ha animato i Vostri interventi. Sono certo che ognuno ha sentito la vitalità della nostra Associazione! Grazie per la numerosissima presenza e per il sacrificio sopportato per essere presenti a questa bella Cerimonia che sono certo, si ripeterà fino a diventare un "appuntamento fisso" nella nostra realtà regionale. L 'auspicio che la prossima riunione possa vedere la partecipazione di "tutti" i Presidenti della Provincia. Ancora grazie ... il Coordinatore.