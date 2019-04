Prevenzione dell'osteoporosi, esami in piazza

Grande successo per l’iniziativa di venerdì mattina 5 aprile dall’Associazione FEDIOS Abruzzo(Federazione Italiana Osteoporosi) in collaborazione con la Protezione Civile Valtrigno che ha messo a disposizione un’auto medica attrezzata con un densitometro in piazza Papa Giovanni XXIII a San Salvo .

Tante le persone che si sono sottoposte all’esame gratuito di densitometria ossea al calcagno per valutare lo stato di salute delle proprie ossa e predire eventuali rischi di fratture. Il personale Valtrigno altamente qualificato e la dott.ssa Rosanna Visco, endocrinologa e Responsabile del Centro osteoporosi dell’Ospedale di Vasto, sono stati tutta la mattinata a disposizione dei numerosi cittadini che hanno anche ricevuto materiale informativo della Fedios su questa patologia così diffusa.