Sinergia tra le associazioni per promuovere il territorio, incontro il 20 giugno a San Salvo

L'associazione Lory a colori onlus invita tutte le associazioni presenti nel territorio a incontrarsi giovedì 20 giugno per dar vita a nuovi progetti e collaborazioni.

Gentili associazioni di San Salvo,

vi invitiamo per un incontro di "conoscenza" giovedì 20 giugno c.m. alle ore 18.30, presso l’anfiteatro della villa comunale a San Salvo, per poterci confrontare, aumentare le sinergie tra le associazioni stesse ma soprattutto "lanciare" delle idee per mettere in atto, nel prossimo futuro, un "progetto comune" che possa valorizzare ancora di piu' il nostro territorio, mettere in risalto la grande vitalità sociale e culturale delle associazioni che sono parte integrante della vita di tutti i giorni.

Dai vari archivi, siamo riusciti a ritrovare solo alcuni indirizzi email delle associazioni e per questo invitiamo di stimolare ed invitare all'incontro altre che sono interessate al confronto di questo primo incontro di giovedì.

L'iniziativa e' nata prendendo un caffe' tra le associazioni : lory a colori onlus, lo Juventus Fan Club San Salvo e la banda di Eugenio, non ha alcun fine politico e speculativo, ma esclusivamente il desiderio di mettere in atto un bel progetto per mettere in vetrina a San Salvo.