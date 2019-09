Domenica in campagna con Donne in Campo

Giornata di sole, di buona compagnia e di tante cose belle che hanno rallegrato i tanti ospiti dell’Azienda Agricola di Antonella Vicoli domenica 7 settembre 2019.

Antonella Vicoli è la Presidente di Donne in Campo della CIA di Chieti Pescara e per sfidare le cattive abitudini, sia nell’alimentazione sia nel vivere quotidiano, che le persone hanno acquisito in tanti anni di inquinamento e cibo spazzatura ha voluto creare un’azienda agricola biologica.

Nel suo discorso di introduzione alla giornata “Scampagnate in Fattoria”, salutando le numerose persone convenute, Antonella ha voluto ricordare che la sua idea è nata per affiancare il panificio Raspa, gestito dal marito a San Salvo, nella convinzione che per fare un ottimo prodotto bisogna avere ottimi elementi di base come i grani e tutte le materie necessarie alla panificazione.

Questo sodalizio di famiglia e di lavoro ha portato ad una specializzazione della panetteria Raspa di prodotti ottimi non solo per i sapori, ma soprattutto per le materie prime che li compongono.

Dunque la domenica dedicata al vivere sano è stata ricca di eventi che si sono manifestati con laboratori, workshop tra gli ulivi e degustazioni.

Tra gli ulivi gli ospiti, seduti su balle di fieno, hanno partecipato con interesse al workshop in cui si è parlato della connessione tra cibo e salute.

L’evento è stato presentato e coordinato da Tiziana Iozzi life coach e scrittrice.

Hanno partecipato le rappresentanti delle associazioni presenti del FAI, dello Stato Generale delle Donne, di Donne in Campo di cui la stessa padrona di casa fa parte con il ruolo di Presidente.

I saluti sono stati dati anche dal neo Presidente della Camera di Commercio di Chieti Pescara Strever dal Presidente della CIA di Chieti Pescara Sichetti.

Per l’argomento “Cibo, salute e benessere” la dottoressa Angela Giuliani biologa e nutrizionista ha parlato di quanto sia importate nutrirsi bene e conoscere il proprio corpo e gli alimenti necessari per tenerlo in salute; la dottoressa Luz Marina Doninelli, farmacista e naturopata, ha parlato del suo impegno professionale nel divulgare una cultura del benessere alimentare e di conseguenza salutare per la persona stessa e tutta la comunità. La dottoressa Doninelli ha poi voluto comunicare, insieme ad Antonella Vicoli, un importante evento che si avrà con il Dott. Berrino con il quale si cercherà di portare avanti un progetto ambizioso ed importante sulla nutrizione con l’istituzione di un apposito corso dedicato agli operatori della nutrizione, della produzione di alimenti e del vivere sano.

A concludere il work shop, Tiziana Iozzi, che ha tirato le fila degli argomenti discussi ed ha parlato di Benessere Donna presentando anche il libro da lei scritto che parla della qualità della vita e sulle donne come portatrici di vita e di amore.

Un immancabile affollato buffet ricco di tante ottime pietanze ha allietato i presenti.

Nel primo pomeriggio il prof. Francesco Stoppa che ha guidato, tra l’altro, un’allegra quadriglia.

Alle 17.00 molte persone hanno partecipato ad una passeggiata naturalistica con il Fai e il C.E.A. Giglio di Mare alla scoperta delle aree SIC