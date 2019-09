Domenica 29 settembre una giornata da trascorre assieme con la “Banda di Eugenio”

Il direttivo dell’associazione la “Banda di Eugenio” ha organizzato per domenica 29 settembre, una giornata da trascorrere insieme percorrendo l’ultima tappa del Cammino di San Tommaso da Crecchio a Ortona, della lunghezza di 14 km, facilmente percorribile da tutti. Lo scopo dell’iniziativa non è solamente quella di ricordare un amico, Eugenio di Petta a circa tre anni dalla sua improvvisa scomparsa, ma anche di condividere la semplicità del cammino e lasciarci ancora stupire dalle bellezze della natura. “Bisogna creare luoghi per fermare la nostra fretta e aspettare l’anima” ... è questo il motto della giornata, pensata per fermarsi per ripartire come un viandante, un pellegrino. L’iniziativa completamente gratuita, ha il seguente programma:

-ore 8.30 messa presso la Parrocchia San Giuseppe a San Salvo;

-dopo la celebrazione partenza per Crecchio e iniziare il cammino verso Ortona

-pranzo al sacco, a cui ognuno dovrà provvedere privatamente e rientro nel pomeriggio.

Si consiglia un abbinamento comodo e di portare con se uno zainetto con acqua e merenda spezzafame