San Salvo, domenica 17 novembre controlli gratuiti del diabete con il Lions Club e la Croce Rossa

Domenica 17 novembre, in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, il Lions Club San Salvo e la Croce Rossa Italiana della sede locale saranno in piazza Papa Giovanni XXIII, dalle ore 10 alle 13, per controlli gratuti e informazioni sul diabete. Sarà presente anche il dottor Giuseppe Quinzii. E' consigliato presentarsi a digiuno.

L'iniziativa è organizzata in collaborazione con la Farmacia Di Croce e l'Associazione Diabetici comprensorio Vastese.