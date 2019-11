"L'Arte è Donna" il tema del 5° 'Concorso di Artigianato Creativo' della Pro Loco San Salvo

"L'Arte è Donna", questo il tema della quinta edizione del "Concorso di artigianato creativo" organizzato dalla Pro Loco San Salvo con il patrocinio del Comune. Si è tenuta questa mattina, presso il locale Tutto Gusto, la conferenza stampa di presentazione alla presenza degli assessori alla Cultura Maria Travaglini e alle Attività Produttive Tonino Marcello, del presidente della Pro Loco Nicolino Carrisi, della vicepresidente Ifigenia Venditti e di Maria Sabatini della Pro Loco.

"Il nostro obiettivo è quello di far crescere nel tempo questa manifestazione", afferma Carrisi, "perchè far partire i progetti è semplice, ma portarli avanti è più complicato e noi ci stiamo riuscendo".

Al concorso possono partecipare privati cittadini, le associazioni e le scuole senza limiti di età. "Aprire il concorso a tutti ci ha arricchito", dice Maria Sabatini, "perchè ci ha permesso di scoprire tanti talenti che altrimenti sarebbero rimasti nascosti. Quest'anno abbiamo deciso di dedicare il concorso alla donna, creatrice per eccellenza, ispiratrice di arte da sempre".

Tutti i partecipanti riceveranno un attestato e una targa artigianale, realizzata nelle edizioni precedenti dall'artista Emilio Santoro. Verranno premiati da una giuria i primi 3 classificati delle 3 categorie: artisti, artigiani e creativi; associazioni e scuole. Per ogni categoria, ci saranno, inoltre anche: il premio speciale della giuria, il premio del più votato dal pubblico e il premio social (ovvero il più votato sui social di Facebook e Instagram).

Spunto per il concorso è la figura di Frida Khalo, pittrice messicana, divenuta un'icona internazionale di donna indipendente, rivoluzionaria e sperimentatrice a cui gli organizzatori hanno voluto rendere omaggio.

Il primo vincitore, infatti, oltre al premio in denaro, riceverà il viaggio e il biglietto d'ingresso alla mostra "Frida Khalo. Il caos dentro" a Roma in un pullman organizzato dalla Pro Loco la settimana dopo la premiazione e aperto a tutta la cittadinanza.

I lavori saranno esposti alla Porta della Terra il 7 e premiati l'8 marzo 2020, mentre il termine ultimo per la consegna sarà il 30 gennaio. "Il concorso quest'anno si inserisce all'interno del 'Marzo rosa' insieme ad altre iniziative che saranno svelate più avanti", spiega l'assessore Travaglini, "Da sempre teniamo in particolar modo a valorizzare e dare il giusto risalto al mondo femminile e sono certa che anche quest'anno l'iniziativa coinvolgerà tutta la città. Sono contenta che è stata scelta Frida Khalo come donna da prendere a esempio perchè Frida è anche il nome dello sportello antiviolenza attivo al Centro culturale "Aldo Moro", questo significa essere in sinergia".

"Fondamentali l'impegno, il tempo e la passione che la Pro Loco mette per la riuscita di questo progetto che, come abbiamo visto gli scorsi anni, richiama molti visitatori e spinge le persone a mettersi in gioco e a esprimersi attraverso la creatività", afferma l'assessore Marcello.

La vicepresidente Ifigenia Venditti ha colto l'occasione per ricordare l'appuntamento con l'Arte del Saper Fare, incontri per la realizzazione di opere di artigianato creativo che si tengono ogni mercoledì presso Tutto Gusto.