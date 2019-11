San Salvo, tombolata di beneficenza di Vita e Solidarietà Onlus

L'Associazione Vita e Solidarietà Onlus di San Salvo organizza domenica 24 novembre una Tombolata di beneficenza presso la pizzeria "Tutto Gusto" di via dei Tigli. Il ricavato sarà utilizzato per completare l'acquisto delle attrezzature e dell'arredamento del nuovo "Reparto di Pediatria del Dispensario di Mpasa" in Congo. Dopo la tombolata, chi lo desidera, può fermarsi per gustare una pizza in compagnia.